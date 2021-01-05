5 января Правительство утвердило Порядок бесплатного проезда автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии (государственно-частного партнерства).

Бесплатный проезд концессионным дорогам разрешается:

транспортным средствам, принадлежащим физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и которые используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии (широкое распространение заразной болезни животных за короткий промежуток времени, – Ред. ) в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

) в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру; транспортным средствам, используемым органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ДСНС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором.

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Кроме того, Порядок предусматривает возмещение концессионеру (юридическому лицу) за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Концессия – это форма государственно-частного партнерства, по условиям которого государство предоставляет юридическому лицу право на новое строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт или техническое переоснащение объекта государственной собственности.

23 декабря Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования.

Ставка платы за каждый километр расстояния на такой дороге составляет:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – €0,023 (0,79 грн);

для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов (до 10 посадочных мест вместе с водителем), грузовых автомобилей (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);

для грузовых автомобилей (от 3,5 до 12 т), автопоездов (до 12 т), автобусов (от 10 до 29 посадочных мест, не более 12 т) – €0,045 (1,5 грн);

для грузовых автомобилей и автопоездов (более 12 т), автобусов (более 29 посадочных мест, более 12 т) – €0,133 (4,55 грн).

На каких дорогах реализуют государственно-частное партнерство:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04, H11).

Львовскую и Луганскую объединят магистралью М-30

Укравтодор намерен Львовскую и Луганскую области соединить единой магистралью, общей длиной 1 392,3 км.

Новый маршрут М-30 Стрый – Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и М-04 Знаменка – Луганск – Изварино.

Название трассы – М-30 – будет приурочена к 30-летию Независимости Украины.