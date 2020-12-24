Укравтодор має намір з’єднати Львівську і Луганську області єдиної магістраллю.

Новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине об’єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине.

Загальна довжина траси складе 1 392,3 км, повідомляє прес-служба Укравтодору.

План нової магістралі в четвер оглянув президент України Володимир Зеленський під час відкриття руху на балочному мосту в Запоріжжі.

– Ми хочемо поєднати Західну і Східну Україну трасою М-30. Назва буде до 30-річчя Незалежності України. Частина майбутньої траси була відновлена ​​в цьому році. Частина буде відновлена ​​в наступному році. Це буде найдовша траса країни. Незважаючи на те, що окрема частина знаходиться зараз на тимчасово окупованій території. Майже 1 400 км. Зараз сама траса у нас 900 км, – зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.







До 30-річчя незалежності Львівську і Луганську області об’єднають новою магістраллю М-30 / 2 фотографии

– Ми плануємо повністю завершити оновлення маршруту від Стрия до Покровська до 24 вересня 2021 року. За перший рік Великого будівництва оновили понад 200 км дороги М-12, в наступному основні роботи будуть зосереджені на М-04, яка зараз є гіршою міжнародної дорогий України. Зараз будь-який навігатор будує маршрут із заходу на схід через трасу М-06 і М-03, з появою М-30 – ми очікуємо збільшення трафіку на цьому напрямку як мінімум на 1,5 рази, – додав глава Укравтодору Олександр Кубрак.

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За даними Укравтодору, на сьогоднішній день відновлено понад 580 км майбутнього маршруту М-30. До кінця 2021 відремонтують ще 750 км. У 2020 на автодорозі М-12 дорожники працюють в п’яти областях на 246,1 км дороги і п’яти штучних спорудах.

Зокрема, в Івано-Франківській області буде оновлено 10 км, у Львівській – капітально відремонтовано 44 км, в Хмельницькій оновлять 96 км дороги, два шляхопроводи і об’їзну м. Хмельницький.

На Вінниччині оновлять 25,6 км автодоріг, шляхопровід та міст, у Черкаській області – 10,8 км, у Кіровоградській – 36 км, включаючи об’їзну м. Кропивницький. На трасі Знам’янка – Луганськ – Ізварине ремонтують 120 км в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабмін встановив ціни за проїзд платними дорогами.