5 січня Уряд затвердив Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії (державно-приватного партнерства).

Безоплатний проїзд концесійними автошляхами дозволяється:

транспортним засобам, що належать фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам усіх форм власності та використовуються ними у разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії (широкого поширення заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу, – Ред. ) протягом періоду їхньої дії на підставі звернення вказаних осіб до концесіонера;

) протягом періоду їхньої дії на підставі звернення вказаних осіб до концесіонера; транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером згідно з концесійним договором;

додатковим категоріям ТЗ згідно з концесійним договором.

Читайте: Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг на 20 позицій

Крім того, Порядок передбачає відшкодування концесіонеру (юридичній особі) за період безоплатного проїзду під час стихійного лиха, катастрофи, епідемії чи епізоотії.

Концесія – форма державно-приватного партнерства, за умовами якого держава надає юридичній особі право нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт чи технічне переоснащення об’єкту державної власності.

23 грудня Кабмін затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автодорогою загального користування.

Ставка плати за кожен кілометр відстані на такій дорозі становить:

для мотоциклів із причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів – €0,023 (0,79 грн);

для легкових автомобілів із причепом, мікроавтобусів (до 10 посадкових місць разом із водієм), вантажних автомобілів (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);

для вантажних автомобілів (від 3,5 до 12 т), автопоїздів (до 12 т), автобусів (від 10 до 29 посадкових місць; не більше 12 т) – €0,045 (1,5 грн);

для вантажних автомобілів й автопоїздів (понад 12 т), автобусів (від 29 посадкових місць; понад 12 т) – €0,133 (4,55 грн).

На яких дорогах реалізують державно-приватне партнерство:

Харків –Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Львівщину та Луганщину об’єднають магістраллю М-30

Укравтодор має намір Львівську і Луганську області з’єднати єдиною магістраллю, загальною довжиною 1 392,3 км.

Новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине об’єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине.

Назва траси – М-30 – буде приурочена до 30-річчя Незалежності України.