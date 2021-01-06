Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної організації у справі викрадення екс-нардепа Ігоря Луценка та майданівця Юрія Вербицького.

– Досудове розслідування встановило, що вказані особи за попередньою змовою 21 січня 2014 року незаконно викрали з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Вербицького, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що наразі підозрювані перебувають під вартою. Їх звинувачують у створенні злочинної організації, умисному вбивстві, катуванні, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів.

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За вчинення таких самих злочинів до кримінальної відповідальності уже притягнуто 15 осіб, стосовно двох із них справи розглядають суди; 11 осіб оголошено в розшук, стосовно двох – завершено заочне спеціальне досудове розслідування (in аbsеntiа).

Розслідування щодо екс-міністра Захарченка

Печерський районний суд Києва 15 грудня оформив офіційний дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Захарченко звинувачується одразу за шістьома статтями КК України. Наразі скандальний екс-міністр переховується від слідства та суду.

Рішення суду надає право стороні обвинувачення на досудове розслідування щодо підозрюваного за його відсутності – in absentia.