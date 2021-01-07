Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые прокомментировал смерть своего сына Льва. 16-летний юноша погиб в ДТП с багги вместе со своей одноклассницей.

— Самое большое испытание в жизни — бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе, — написал Корбан.

Также он поблагодарил все, кто его поддерживает в этот момент.