Геннадій Корбан вперше прокоментував смерть сина

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан вперше прокоментував смерть свого сина Льва. 16-річний юнак загинув у ДТП з баггі разом зі своєю однокласницею.

– Найбільше випробування в житті – безглуздість зла, яка у ній відбувається. Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з’єднує, то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити пару важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом, – написав Корбан.

Також він подякував усім, хто його підтримує у цей момент.