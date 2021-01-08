Степанов оценил возможность изготовления российской вакцины в Украине

Российская вакцина Спутник V от коронавируса почти не имеет шансов попасть на рынок Украины.
Об этом во время утреннего брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Министр подтвердил тот факт, что 6 января харьковская компания Биолик подала заявку в Государственного экспертного центра на разрешение изготавливать и распространять российскую вакцину в Украине.
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— Это единственный препарат, российская вакцина Спутник, напротив которого является такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне.
Максим Степанов добавил, что кроме заявки, компания также должна подать регистрационную форму и досье.
В документах должно быть указано, что факт безопасности препарата является доказанным. Для этого понадобятся результаты всех трех фаз клинических испытаний вакцины.
Российская вакцина от коронавируса
О том, что РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, президент Владимир Путин заявил 11 августа.
Не дожидаясь завершения третьей фазы клинических испытаний, в сентябре Спутник V начали использовать по прямому назначению.
Вакцину начали получать люди из групп риска, учителя и медики.
Также Путин не отрицал возможность поставки российской вакцины против коронавируса в Украину, но для этого необходимо согласие и заинтересованность официального Киева.