Степанов оцінив можливість виготовлення російської вакцини в Україні

Російська вакцина Спутнік V від коронавірусу майже не має шансів потрапити на ринок України.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр підтвердив той факт, що 6 січня харківська компанія Біолік подала заявку до Державного експертного центру на дозвіл виготовляти та поширювати російську вакцину в Україні.

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– Це єдиний лікарський засіб, російська вакцина Спутнік, напроти якого є така кількість політики. Це зрозуміло, тому що Російська Федерація завжди використовувала будь-яку можливість у своїй гібридній війні.

Максим Степанов додав, що окрім заявки, компанія також має подати реєстраційну форму та досьє.

У документах має бути зазначено, що факт безпечності препарату є доведеним. Для цього знадобляться результати усіх трьох фаз клінічних випробувань вакцини.

Російська вакцина від коронавірусу

Про те, що РФ зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу, президент Володимир Путін заявив 11 серпня.

Не очікуючи на завершення третьої фази клінічних випробувань, у вересні Спутнік V почали використовувати за прямим призначенням.

Вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.

Також Путін не заперечував можливість доправлення російської вакцини проти коронавірусу до України, але для цього необхідна згода та зацікавленість офіційного Києва.