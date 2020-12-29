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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Катастрофа МАУ в Иране: членам экипажа присвоено звание Героев Украины

Президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ №600/2020 о присвоении звания Героев Украины с вручением ордена Золотая Звезда членам экипажа рейса PS752 Международных авиалиний Украины, погибших в результате авиакатастрофы в Иране 8 января 2020 года.

Героями Украины посмертно стали девять членов экипажа Boeing 737, сбитого иранскими военными в небе над Тегераном:

  • командир самолета Владимир Гапоненко;
  • командир воздушного судна — пилот-инструктор Алексей Наумкин;
  • второй пилот Сергей Хоменко;
  • старшие бортпроводники — Екатерина Статник и Игорь Матьков;
  • бортпроводники — Денис Лихно, Мария Микитюк, Валерий Овчарук и Юлия Сологуб.

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Авиакатастрофа Boeing 737 МАУ произошла 8 января 2020 года. Самолет упал сразу после вылета из Тегерана. Через несколько дней власти Ирана признали, что его сбили военные, приняв его за вражеский объект.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — 11 граждан Украины.

В декабре правительство Ирана отозвало предложение о выплате компенсаций семьям жертв, погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ.

Украина до сих пор не получила от Ирана документов финального отчета, на котором будет базироваться расследование катастрофы.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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