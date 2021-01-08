Год назад, 8 января, около Тегерана (Иран) разбился пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.

На борту было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Факты ICTV рассказывают, как произошла трагедия, на каком этапе расследование и выплатят ли родственникам погибших в авиакатастрофе компенсации.

Что произошло

8 января самолет авиакомпании МАУ рейсом Тегеран — Киев вылетел из аэропорта. Но через несколько минут после вылета он упал в пригороде Тегерана в 6.10 по местному времени.

Все 176 человек на борту, среди которых было 11 украинцев, погибли. В самолете также находились граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Международных Авиалиний Украины Евгений Дыхне в тот же день сообщил, что борт Boeing 737 — это один из лучших самолетов авиакомпании. А вице-президент отметил, что авиакомпания исключает вероятность ошибки экипажа при крушении.

Кроме того, экипаж самолета был одним из лучших и самым опытным. В частности, командир воздушного судна Владимир Японенко имел 11,6 тыс. часов полетов, пилот-инструктор Алексей Наумкин — 12 тыс. часов, еще один пилот Сергей Хоменко — 7,6 тыс. часов.

В то же время уже на следующий день после трагедии, 9 января, США, Канада и Великобритания сообщили, что имеют доказательства того, что украинский самолет сбили иранские силы противовоздушной обороны.

В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что, согласно данным разведки, самолет сбили иранской ракетой земля-воздух.

Тогда же исследовательская поисковая сеть Bellingcat обнародовала на своей странице в Twitter видео, которое, вероятно, показывало попадание ракеты в украинский самолет компании МАУ.

Причины трагедии

Через два дня после трагедии в СБУ сообщили, что рассматривают две приоритетные версии катастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране. Среди них — попадание ракеты и теракт.

Уже 11 января Иран официально признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали сбивание авиалайнера “человеческой ошибкой”.

В частности, они объяснили, что приняли самолет за враждебную цель после того, как он повернул к “чувствительному военному центру”. А силы армии находились в повышенной боевой готовности на фоне напряженности в отношениях с США.

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования родственникам и близким жертв, и назвал авиакатастрофу большой трагедией и ошибкой, которую невозможно простить.

Расшифровка черных ящиков самолета — что показала экспертиза

Черные ящики, которые расшифровывали в Париже, показали, что самолет МАУ на момент сбивания в Иране был исправен. Согласно результатам экспертизы, экипаж пытался до последнего контролировать ситуацию и управлять самолетом после первого удара ракеты. Но у воздушного судна возникли проблемы с электричеством.

Также стало известно, что продолжительность записей, сделанных после взрыва первой зенитной ракеты, которую запустил Иран, составляет 19 секунд. Однако после этого двигатели не отключились. Вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой. Но поскольку запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, проанализировать ее влияние на самолет невозможно.

В докладе Организации гражданской авиации отмечается, что именно ошибка в настройках системы стала причиной катастрофы. Якобы из-за неправильных настроек система ПВО ошибочно распознала украинский Boeing 737 МАУ как движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, и выпустила ракету.

После того как один из комплексов ПВО переместили, его настройки не изменили.

На каком этапе находится расследование катастрофы

Сейчас в Иране задержали шесть обвиняемых по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Трех фигурантов дела освободили под залог, а другие подозреваемые находятся под стражей.

По словам заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, виновным в авиакатастрофе грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Все потому, что расследование проходит по статьям, предусматривающим наказание за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. Однако, по его словам, предварительная квалификация дела со стороны Украины достаточно жесткая. Согласно Монреальской конвенции, это незаконный и умышленный акт насилия.

Согласно Уголовному кодексу Украины — это вообще тяжкое и особо тяжкое преступление против украинцев и интересов страны.

Также открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, ответственные за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

Кроме того, в ноябре прошлого года стало известно, что на переговорах в Тегеране по делу авиакатастрофы, иранская сторона не допустила Украину к допросу подозреваемых, ссылаясь на государственную тайну.

Позже заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин заявил, если переговорный процесс о катастрофе самолета МАУ зайдет в тупик, Украина может обратиться в суд ООН.

Получат ли родственники погибших компенсации

В январе 2020 года Кабинет министров Украины выделил по 200 тыс. грн одноразовой материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе МАУ.

В то же время власти Ирана согласились выплатить компенсацию за сбитый самолет Международных авиалиний Украины. В ноябре 2020 года стало известно, что Иран может выделить €200 млн на компенсации семьям жертв авиакатастрофы МАУ.

Но в конце декабря 2020 года министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Иран завершил расследование и определил сумму компенсации для семей каждой жертвы катастрофы.

В частности, Кабинет министров Ирана утвердил сумму в $150 тыс. компенсации, которую получат родные пострадавших в катастрофе Boeing 737.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №600/2020 о присвоении звания Героев Украины с вручением ордена Золотая Звезда членам экипажа рейса PS752 Международных авиалиний Украины.

Героями Украины посмертно стали девять членов экипажа Boeing 737.