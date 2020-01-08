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Факты / Украина

Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Валерии Овчарук

Самолет МАУ разбился в Иране. Никто из пассажиров и экипажа на выжил. Что известно о бортпроводнике МАУ Валерии Овчарук – читайте на Фактах ICTV.

Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Валерии Овчарук

Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране, Иран, 8 января вскоре после взлета.

В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Что известно о бортпроводнике Валерии Овчарук

Валерия Овчарук родилась в Луганске. На момент авиакатастрофы в Иране ей было 28 лет.

Девушка начала работать бортпроводником в авиакомпании МАУ с 2015 года.

В сентябре прошлого года она опубликовала фото Днепра, сделанное через иллюминатор.

– Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений, – подписала фото Валерия Овчарук.

Валерия летала не только на Ближний Восток. У нее были рейсы в Грузию, Америку, Канаду и Китай.

– Не знаю точно сколько раз, но она шла из компании и затем возвращалась. Летать с ней было в удовольствие. Все были опытными, – прокомментировала авиакатастрофу МАУ в Иране коллега Валерии Алена.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

 

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Публикация от Valeriia Ovcharuk (@o_valeriia)

Велерия Овчарук неоднократно писали о том, как любит свою работу.

Ранее Факты ICTV публиковали первое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране.

Также уже появились предварительные списки погибших граждан Украины. Известно, что среди погибших больше всего граждан Ирана и Канады.

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