Самолет МАУ разбился в Иране. Никто из пассажиров и экипажа на выжил. Что известно о бортпроводнике МАУ Валерии Овчарук – читайте на Фактах ICTV.
Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране, Иран, 8 января вскоре после взлета.
В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Что известно о бортпроводнике Валерии Овчарук
Валерия Овчарук родилась в Луганске. На момент авиакатастрофы в Иране ей было 28 лет.
Девушка начала работать бортпроводником в авиакомпании МАУ с 2015 года.
В сентябре прошлого года она опубликовала фото Днепра, сделанное через иллюминатор.
– Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений, – подписала фото Валерия Овчарук.
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I love it so much 💙 Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полёт будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений… #travel #traveling #exploretheworld #word #wordfromabove #viewfromab #plainview #view #airplane #fly #flying #aviation #aviationlovers
Валерия летала не только на Ближний Восток. У нее были рейсы в Грузию, Америку, Канаду и Китай.
– Не знаю точно сколько раз, но она шла из компании и затем возвращалась. Летать с ней было в удовольствие. Все были опытными, – прокомментировала авиакатастрофу МАУ в Иране коллега Валерии Алена.
Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа
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Велерия Овчарук неоднократно писали о том, как любит свою работу.
Ранее Факты ICTV публиковали первое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране.
Также уже появились предварительные списки погибших граждан Украины. Известно, что среди погибших больше всего граждан Ирана и Канады.