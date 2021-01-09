8 января в Украине начался локдаун, который продлится до 24 января. Не работают кафе, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения.

Во время локдауна в супермаркетах запретили продавать некоторые продовольственные товары — средства для ухода за обувью, батарейки, носки, колготки и тому подобное. Украинцы второй день подряд активно обсуждают локдаун в сети и шутят по поводу решений власти.

В сети распространяются фото, где на одной полке “запрещенные” предметы заклеены лентой, будто они представляют большую угрозу для покупателей. Пользователи шутят, что носки, батарейки и колготки — наибольшие возбудители Covid-19.















Чистая обувь и носки — наибольшие возбудители Covid-19. Реакция сети на локдаун / 4 фотографии

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Реакция сети на ограничения локдауна



















Чистая обувь и носки — наибольшие возбудители Covid-19. Реакция сети на локдаун / 5 фотографий

Кроме шуток, пользователи в сети делятся советами по покупке запрещенных товаров. Киевлянка Светлана рассказала, что покупала их на кассах самообслуживания — консультанты не успевают просматривать, что у каждого в корзине.

Локдаун в Украине

Правительство Украины ввело усиленный карантин с 8 по 24 января. В этот период не будут работать учебные и развлекательные заведения, закрытыми также будут спортивные залы и бассейны.

Полный список ограничений локдауна смотрите на Фактах ICTV.