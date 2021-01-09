Чисте взуття та шкарпетки – найбільші збудники Covid-19. Реакція мережі на локдаун

8 січня в Україні розпочався локдаун, який триватиме до 24 січня. Не працюють кафе, ресторани, спортивні зали та інші розважальні заклади.
Під час локдауну в супермаркетах заборонили продавати деякі продовольчі товари – засоби для догляду за взуттям, батарейки, шкарпетки, колготки тощо. Українці другий день поспіль активно обговорюють локдаун у мережі та жартують з рішень влади.
У мережі ширяться фото, де на одній полиці “заборонені” предмети заклеєні стрічкою, ніби вони становлять більшу загрозу для покупців. Користувачі жартують, що шкарпетки, батарейки та колготки – найбільші збудники Covid-19.
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Реакція мережі на обмеження локдауну
Крім жартів, користувачі у мережі діляться порадами щодо купівлі заборонених товарів. Киянка Світлана розповіла, що купувала їх на касах самообслуговування – консультанти не встигають переглядати, що у кожного в кошику.
Локдаун в Україні
Уряд України запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня. У цей період не працюватимуть навчальні та розважальні заклади, зачиненими також будуть спортивні зали та басейни.
Повний список обмежень локдауну дивіться на Фактах ICTV.