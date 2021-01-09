8 січня в Україні розпочався локдаун, який триватиме до 24 січня. Не працюють кафе, ресторани, спортивні зали та інші розважальні заклади.

Під час локдауну в супермаркетах заборонили продавати деякі продовольчі товари – засоби для догляду за взуттям, батарейки, шкарпетки, колготки тощо. Українці другий день поспіль активно обговорюють локдаун у мережі та жартують з рішень влади.

У мережі ширяться фото, де на одній полиці “заборонені” предмети заклеєні стрічкою, ніби вони становлять більшу загрозу для покупців. Користувачі жартують, що шкарпетки, батарейки та колготки – найбільші збудники Covid-19.















Чисте взуття та шкарпетки – найбільші збудники Covid-19. Реакція мережі на локдаун / 4 фотографии

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Реакція мережі на обмеження локдауну



















Чисте взуття та шкарпетки – найбільші збудники Covid-19. Реакція мережі на локдаун / 5 фотографий

Крім жартів, користувачі у мережі діляться порадами щодо купівлі заборонених товарів. Киянка Світлана розповіла, що купувала їх на касах самообслуговування – консультанти не встигають переглядати, що у кожного в кошику.

Локдаун в Україні

Уряд України запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня. У цей період не працюватимуть навчальні та розважальні заклади, зачиненими також будуть спортивні зали та басейни.

Повний список обмежень локдауну дивіться на Фактах ICTV.