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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Какие товары можно будет приобрести во время январского локдауна (СПИСОК)

Глава Минздрава Украины Максим Степанов опроверг информацию о запрете продажи кормов и лекарственных средств для животных во время действия локдауна с 8 по 24 января 2021 года, которую накануне распространили СМИ.

Эта информация не является достоверной, отметил министр во время брифинга 5 января, а также напомнил, какие группы товаров украинцы смогут приобрести во время действия усиленного карантина.

Товары, продажа которых не запрещается:

  • продукты питания на торговых площадях, где не менее 60% занимают именно эти группы товаров;
  • лекарственные средства, изделия медицинского назначения;
  • средства гигиены;
  • средства связи;
  • ветеринарные препараты, корма;
  • семена, средства защиты растений.

Читайте: Январский локдаун позволит потом не усиливать карантин — Степанов

Другие группы товаров можно приобрести только путем адресной доставки заказов, добавил Степанов.

Локдаун в Украине

Из-за распространения коронавируса правительство ввело усиленный карантин.

Жесткие меры будут действовать в стране с 8 до 24 января 2021 года.

Какие ограничения ввели во время локдауна в Украине 2021, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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