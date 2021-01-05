Глава Минздрава Украины Максим Степанов опроверг информацию о запрете продажи кормов и лекарственных средств для животных во время действия локдауна с 8 по 24 января 2021 года, которую накануне распространили СМИ.

Эта информация не является достоверной, отметил министр во время брифинга 5 января, а также напомнил, какие группы товаров украинцы смогут приобрести во время действия усиленного карантина.

Товары, продажа которых не запрещается:

продукты питания на торговых площадях, где не менее 60% занимают именно эти группы товаров;

лекарственные средства, изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты, корма;

семена, средства защиты растений.

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Другие группы товаров можно приобрести только путем адресной доставки заказов, добавил Степанов.

Локдаун в Украине

Из-за распространения коронавируса правительство ввело усиленный карантин.

Жесткие меры будут действовать в стране с 8 до 24 января 2021 года.

Какие ограничения ввели во время локдауна в Украине 2021, читайте на Фактах ICTV.