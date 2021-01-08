Жесткий карантин в Украине — что именно под запретом (СПИСОК)

В Украине с 8 по 24 января 2021 года ввели жесткий карантин.

За соответствующее решение 9 декабря проголосовало правительство Украины.

— Более жесткий карантин будет вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодних праздников, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте: Какие товары можно будет приобрести во время январского локдауна (СПИСОК)

Список ограничений жесткого карантина в Украине:

Под запретом работа кафе, ресторанов, баров (но будет работать доставка и сервис навынос).

Не будут работать театры и кинотеатры.

На карантин закроют фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны.

Запрещена работа ТРЦ, кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

Запрещена торговля непродовольственными товарами.

Также нельзя будет проводить любые развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия.

На период с 8 до 24 января все образовательные учреждения отправят на каникулы. Однако детские сады будут работать.

Транспорт будет работать с ограничениями оранжевой зоны.

Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Во время локдауна не запрещается продажа продуктов питания на торговых площадях, где не менее 60% занимают именно эти группы товаров, лекарственных средств и изделий медназначения, средств гигиены, средств связи, ветеринарных препаратов и кормов, а также семян и средств защиты растений.

Локдаун в Україні 2021 — постанова

Карантин в Украине