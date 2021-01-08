Жесткий карантин в Украине — что именно под запретом (СПИСОК)

В Украине с 8 по 24 января 2021 года ввели жесткий карантин.
За соответствующее решение 9 декабря проголосовало правительство Украины.
— Более жесткий карантин будет вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодних праздников, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Список ограничений жесткого карантина в Украине:
- Под запретом работа кафе, ресторанов, баров (но будет работать доставка и сервис навынос).
- Не будут работать театры и кинотеатры.
- На карантин закроют фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны.
- Запрещена работа ТРЦ, кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.
- Запрещена торговля непродовольственными товарами.
- Также нельзя будет проводить любые развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия.
- На период с 8 до 24 января все образовательные учреждения отправят на каникулы. Однако детские сады будут работать.
Транспорт будет работать с ограничениями оранжевой зоны.
Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.
Во время локдауна не запрещается продажа продуктов питания на торговых площадях, где не менее 60% занимают именно эти группы товаров, лекарственных средств и изделий медназначения, средств гигиены, средств связи, ветеринарных препаратов и кормов, а также семян и средств защиты растений.
Локдаун в Україні 2021 — постанова
Карантин в Украине
Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.