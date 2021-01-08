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Євгенія Шапоренко |

Жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 — что именно будет под запретом

В Украине с 8 по 24 января 2021 года ввели жесткий карантин.

За соответствующее решение 9 декабря проголосовало правительство Украины.

— Более жесткий карантин будет вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодних праздников, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Список ограничений жесткого карантина в Украине:

  • Под запретом работа кафе, ресторанов, баров (но будет работать доставка и сервис навынос).
  • Не будут работать театры и кинотеатры.
  • На карантин закроют фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны.
  • Запрещена работа ТРЦ, кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.
  • Запрещена торговля непродовольственными товарами.
  • Также нельзя будет проводить любые развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия.
  • На период с 8 до 24 января все образовательные учреждения отправят на каникулы. Однако детские сады будут работать.

Транспорт будет работать с ограничениями оранжевой зоны.

Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Жесткий карантин в Украине — что именно под запретом (СПИСОК)

Во время локдауна не запрещается продажа продуктов питания на торговых площадях, где не менее 60% занимают именно эти группы товаров, лекарственных средств и изделий медназначения, средств гигиены, средств связи, ветеринарных препаратов и кормов, а также семян и средств защиты растений.

Локдаун в Україні 2021 — постанова

Карантин в Украине

Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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