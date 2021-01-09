Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 9 січня розповів, чому в Україні заборонили продавати деякі категорії товарів (шкарпетки, колготи, батарейки тощо).

Він прокоментував жарти користувачів в інтернеті та підкреслив, що Covid-19 не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках та інших продовольчих товарах.

Степанов навів приклад, що зі 100 потенційних покупців супермаркету лише 20 приходять за продуктами, а інші – за посудом, засобами гігієни, побутовою хімією тощо. Якщо заборонити деякі товари, кількість людей у магазинах зменшиться в рази.

– Якщо ми забороняємо реалізацію деяких товарів, то люди замовлять їх через інтернет-магазини та не будуть контактувати з іншими, наражаючи себе на зараження Covid-19.

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Посилений карантин в Україні

Уряд України запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня. У цей період в країні діятиме низка обмежень та заборон.

Зокрема зачиненими будуть кафе, ресторани, спортивні зали, басейни. Повний список обмежень січневого локдауну дивіться на Фактах ICTV.