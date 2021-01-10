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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Почти пустыня: в Крыму на видео сняли пересохшее водохранилище под Симферополем

В оккупированном Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь — одно из крупнейших городов полуострова.

Видео пересохшего водохранилища, которое быстро распространилось в соцсетях, удивило десятки пользователей.

— Родная гавань она такая — с привкусом сухости во рту, — говорится в публикации.

В Крыму пересохло Аянское водохранилище (ВИДЕО)

Экологическая катастрофа, связанная с острой нехваткой пресной воды, началась в Крыму вскоре после аннексии РФ.

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Местные жители и экологи продолжают фиксировать природные потери и делиться последствиями политики оккупанта в соцсетях.

Вода в оккупированном Крыму

Особый режим экономии воды в Крыму в городе Симферополь и еще 39 населенных пунктах был введен еще в конце августа 2020 года.

По словам представителей “министерства жилищно-коммунального хозяйства” Крыма на решение проблемы из резервного фонда (который наполняется за счет налогоплательщиков РФ) было выделено около $2,7 млн.

Используя эти средства, оккупационная власть планирует проведение мероприятий по сокращению потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров за сутки.

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