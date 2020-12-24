В 60 км от украинского КПП: в Крыму заметили колонну военной техники

На трассе Симферополь — Армянск, на севере Крымского полуострова, вечером 24 декабря заметили колонну военной техники РФ.

Десятки боевых машин проезжали недалеко от населенного пункта Ишунь — в 60 км от украинских пропускных пунктов.

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— В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали зачехленными артиллерийское оружие, — говорится в сообщении.

Вскоре вслед за колонной последовало два танковозf: они транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.

РФ построят новую ТЭС в Крыму

О том, что РФ планирует построить новую ТЭС в оккупированном Крыму, стало известно в начале ноября.

Главной причиной стала нехватка электроэнергии для Черноморского флота Российской Федерации.

На строительство теплоэлектростанции может уйти не менее шести лет.