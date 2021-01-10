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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Майже пустеля: в Криму на відео зняли пересохле водосховище під Сімферополем

В окупованому Криму майже повністю висохло Аянське водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь – одне із найбільших міст півострова.

Відео пересохлого водосховища, яке швидко поширилося у соцмережах, здивувало десятки користувачів.

– Рідна гавань вона така – з присмаком сухості у роті, – йдеться у публікації.

В Криму пересохло Аянське водосховище (ВІДЕО)

Екологічна катастрофа, пов’язана із гострою нестачею прісної води, розпочалася у Криму незадовго після анексії РФ.

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Місцеві жителі та екологи продовжують фіксувати природні втрати та ділитися наслідками політики окупанта у соцмережах.

Вода в окупованому Криму

Особливий  режим економії води у Криму у місті Сімферополь та ще 39 населених пунктах було введено ще наприкінці серпня 2020 року.

За словами представників “міністерства житлово-комунального господарства” Криму на вирішення проблеми з резервного фонду (який наповнюється коштом платників податків РФ)  було виділено близько $2,7 млн.

Використовуючи ці кошти, окупаційна влада планує проведення заходів зі скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тис. кубометрів на добу.

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