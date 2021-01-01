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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У новорічну ніч понад 30 тис. людей перетнули кордон України

Упродовж новорічної ночі 31,6 тис. людей перетнули кордон України. Зокрема в країну приїхало 20,4 тис. громадян, а з неї виїхало 11,2 тис. людей.

Крім того, протягом свята оформили близько 9,4 тис. транспортних засобів.

У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тис. нарядів Державної прикордонної служби України.

Загалом за добу відмовили у пропуску 32 людям, з яких – понад 10 потенційні нелегальні мігранти. Також виявили двоє недійсних документів, а п’ятеро людей затримали за спробу незаконного перетину кордону України.

Прикордонники й надалі патрулюватимуть кордон з посиленими заходами безпеки на всі зимові свята. Державна прикордонна служба побажала українцям щасливих свят та закликала громадян берегти себе.

У новорічну ніч бойовики на Донбасі шість разів порушили тишу

Російські найманці на Донбасі у новорічну ніч 1 січня 2021 шість разів порушили режим тиші на Донбасі. Тричі було відкрито вогонь у районі Авдіївки.

Також українські військовослужбовці потрапили під обстріл сепаратистів на позиціях неподалік Водяного, Новолуганського та Золотого-4.

Вогонь було відкрито із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів і стрілецької зброї.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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