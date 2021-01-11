PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Черги на кордоні: українці виїжджають до ЄС після свят

Український кордон із 7 до 10 січня перетнуло понад 150 тис. осіб та близько 30 тис. автомобілів. Найбільше українці виїжджають до країн ЄС.

На деяких пунктах пропуску прикордонники налічували до трьох сотень легкових автівок.

Читайте: Іноземець намагався перетнути кордон України з підробленим документом

Аби пропуск був максимально швидким, Держприкордонслужба збільшила кількість нарядів.

Наразі значних черг перед пунктами пропуску на державному кордоні України немає. Найбільш завантаженими є Грушів, Шегині та Ужгород.

  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
  • Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят
Черги на кордоні: українці виїжджають до ЄС після свят / 4 фотографии

Відслідкувати актуальну ситуацію на пунктах пропуску можна на сторінці Західного регіонального управління у Facebook та на інтерактивній мапі Держприкордонслужби.

Понад 30 тис. людей перетнули кордон у новорічну ніч

Упродовж новорічної ночі 31,6 тис. людей перетнули кордон України. Зокрема, в країну приїхало 20,4 тис. громадян, а з неї виїхало 11,2 тис. людей.

Крім того, протягом свята оформили близько 9,4 тис. транспортних засобів.

У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тис. нарядів Державної прикордонної служби України.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка