Перетин кордону – українці виїжджають до ЄС після свят

Український кордон із 7 до 10 січня перетнуло понад 150 тис. осіб та близько 30 тис. автомобілів. Найбільше українці виїжджають до країн ЄС.

На деяких пунктах пропуску прикордонники налічували до трьох сотень легкових автівок.

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Аби пропуск був максимально швидким, Держприкордонслужба збільшила кількість нарядів.

Наразі значних черг перед пунктами пропуску на державному кордоні України немає. Найбільш завантаженими є Грушів, Шегині та Ужгород.















Черги на кордоні: українці виїжджають до ЄС після свят / 4 фотографии

Відслідкувати актуальну ситуацію на пунктах пропуску можна на сторінці Західного регіонального управління у Facebook та на інтерактивній мапі Держприкордонслужби.

Понад 30 тис. людей перетнули кордон у новорічну ніч

Упродовж новорічної ночі 31,6 тис. людей перетнули кордон України. Зокрема, в країну приїхало 20,4 тис. громадян, а з неї виїхало 11,2 тис. людей.

Крім того, протягом свята оформили близько 9,4 тис. транспортних засобів.

У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тис. нарядів Державної прикордонної служби України.