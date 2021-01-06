У пункті пропуску Бориспіль іноземець намагався перетнути кордон за допомогою підробленої ID-картки Бельгії.

Прикордонники затримали підозрюваного для з’ясування всіх обставин. За даними Окремого контрольно-пропускного пункту Київ, порушник прямував на рейс до Амстердама.

Бельгійський фальшивий документ чоловікові купив родич за €1 тис. Прикордонники встановили, що чоловік насправді не бельгієць, а громадянин Туреччини.

Читайте: Рада хоче посилити відповідальність за крадіжку і підробку паспортів

Іноземця повернули на батьківщину рейсом до Стамбула. Правопорушнику також заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки.

Викриття аферистів у Києві

Прокуратура міста Києва викрила діяльність злочинців, які збували фальшиві долари та гривні. Цим займався колишній працівник поліції та киянин.

Оперативники організували “закупку” грошей в аферистів. Правопорушникам вдалося збути 200 тис. грн та $3,4 тис. Під час обшуків за їхнім місцем проживання вилучили гроші у двох валютах, техніку, чорнові та робочі записи.