PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Іноземець намагався перетнути кордон України з підробленим документом

У пункті пропуску Бориспіль іноземець намагався перетнути кордон за допомогою підробленої ID-картки Бельгії.

Прикордонники затримали підозрюваного для з’ясування всіх обставин. За даними Окремого контрольно-пропускного пункту Київ, порушник прямував на рейс до Амстердама.

Бельгійський фальшивий документ чоловікові купив родич за €1 тис. Прикордонники встановили, що чоловік насправді не бельгієць, а громадянин Туреччини.

Читайте: Рада хоче посилити відповідальність за крадіжку і підробку паспортів

Іноземця повернули на батьківщину рейсом до Стамбула. Правопорушнику також заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки.

Викриття аферистів у Києві

Прокуратура міста Києва викрила діяльність злочинців, які збували фальшиві долари та гривні. Цим займався колишній працівник поліції та киянин.

Оперативники організували “закупку” грошей в аферистів. Правопорушникам вдалося збути 200 тис. грн та $3,4 тис. Під час обшуків за їхнім місцем проживання вилучили гроші у двох валютах, техніку, чорнові та робочі записи.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка