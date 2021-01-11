Пророссийские боевики на Донбассе 11 января обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Песков. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе сообщила, что обстрел произошел сегодня около 15.30. Украинская сторона Общего центра контроля и координации сразу же ввела “режим тишины” и выдвинула требование о прекращении огня.

Кроме того, украинская сторона подготовила и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Смерть военного на Донбассе

На Донбассе вечером 9 января умер военный Иван Остапович из Бережков Ровенской области.

Печальной вестью поделились в пресс-службе Дубровицкой райгосадминистрации.

Вероятной причиной смерти может быть острая сердечная недостаточность.