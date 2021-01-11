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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

На Донбасі загинув військовий ЗСУ. Україна направила ноту в ОБСЄ

Проросійські бойовики на Донбасі 11 січня обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Пісків. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі повідомила, що обстріл стався сьогодні близько 15.30. Українська сторона Спільного центру контролю та координації відразу ж ввела “режим тиші” та висунула вимогу щодо припинення вогню.

Крім того, українська сторона підготувала та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Смерть військового на Донбасі

На Донбасі ввечері 9 січня помер військовий Іван Остапович з Бережків Рівненської області.

Сумною звісткою поділилися у прес-службі Дубровицької райдержадміністрації.

Ймовірною причиною смерті може бути гостра серцева недостатність.

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