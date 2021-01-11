Шмыгаль предложил два подхода к уменьшению цены на газ

В Кабинете министров разработали пути решения проблемы роста тарифов на газ для населения. В правительстве есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Первый подход предлагает Министерство энергетики: формирование тарифов на газ по формуле цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину.

Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхдоходы в условиях формирования новых европейских правил.

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Второй подход предлагает государственная компания Нафтогаз. Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

— Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для Украинской, — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Повышение тарифов в Украине

Депутаты политической фракции Слуга народа готовят антикризисный план по решению проблем с повышением тарифов. Проект обнародуют в ближайшее время. 12 января по этому поводу состоится совещание с премьер-министром Денисом Шмигалем, исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента и другими лицами, которые имеют отношение к этому вопросу.

Источник: Денис Шмыгаль