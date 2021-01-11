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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Повышение тарифов в Украине: фракция Слуга народа готовит антикризисный план

Депутаты политической фракции Слуга народа готовят антикризисный план по решению проблем с повышением тарифов. Об этом сообщил председатель партии Давид Арахамия. По его словам, проект обнародуют в ближайшее время.

— Сейчас мы должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение, и как в этой ситуации защитить людей.

Также политик рассказал, что 12 января по этому поводу состоится совещание с премьер-министром Денисом Шмигалем, исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента и другими лицами, которые имеют отношение к этому вопросу.

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Украинцы выходят на митинги против повышения тарифов

11 января в Украине проходит несколько акций протеста — граждане выходят на улицы выразить недовольство повышением тарифов.

В частности, в Черновицкой области проходит три митинга против повышения тарифов, еще один организовали в Полтаве.

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