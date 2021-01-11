Шмигаль запропонував два підходи до зменшення ціни на газ

У Кабінеті міністрів напрацювали шляхи вирішення проблеми зростання тарифів на газ для населення. В уряді мають два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи.

Перший підхід пропонує Міністерство енергетики: формування тарифів на газ за формулою ціна на європейських хабах мінус транспортування газу до України.

Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

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Другий підхід пропонує державна компанія Нафтогаз: посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить Нафтогаз.

Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів.

– Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також в Кабміні сформували механізм для зменшення ціни на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг терміново проведе ретельну перевірку газопостачальників з найвищими тарифами на транспортування газу.

Зростання тарифів в Україні

Депутати політичної фракції Слуга народу готують антикризовий план щодо вирішення проблем з підвищенням тарифів. Проект оприлюднять найближчим часом. 12 січня з цього приводу відбудеться нарада з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, виконувачем обов’язків міністра енергетики Юрієм Вітренко, представниками Офісу президента та іншими посадовцями.

Джерело: Денис Шмигаль