Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству срочно разобраться с вопросами относительно тарифов на газ для населения.

Об этом глава государства заявил во время энергетического совещания при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко, министра финансов Сергея Марченко, министра социальной политики Марины Лазебной и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

— Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, которые складываются в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан, — отметил Владимир Зеленский.

Правительство готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

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Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

На совещании также отмечалось, что решения Кабмина должны сохранить макрофинансовую стабильность, развитие честной конкуренции на рынке и помочь избежать финансового дисбаланса.

Повышение тарифов в Украине