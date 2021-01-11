Президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново розібратися з питаннями щодо тарифів на газ для населення.

Про це очільник держави заявив під час енергетичної наради за участю прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра соціальної політики Марини Лазебної та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

– Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян, зазначив Володимир Зеленський.

Уряд готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

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Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

На нараді також наголошувалося, що рішення Кабміну повинні зберегти макрофінансову стабільність, розвиток чесної конкуренції на ринку та допомогти уникнути фінансового дисбалансу.

Зростання тарифів в Україні