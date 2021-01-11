PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Терміново: Зеленський доручив уряду розібратися з тарифами на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново розібратися з питаннями щодо тарифів на газ для населення.

Про це очільник держави заявив під час енергетичної наради за участю прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра соціальної політики Марини Лазебної та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

– Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян, зазначив Володимир Зеленський.

Уряд готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Читайте: Якими будуть ціни на газ у січні та прогнози на зиму

Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

На нараді також наголошувалося, що рішення Кабміну повинні зберегти макрофінансову стабільність, розвиток чесної конкуренції на ринку та допомогти уникнути фінансового дисбалансу.

Зростання тарифів в Україні

Депутати політичної фракції Слуга народу готують антикризовий план щодо вирішення проблем з підвищенням тарифів. Проект оприлюднять найближчим часом.

12 січня з цього приводу відбудеться нарада з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, виконувачем обов’язків міністра енергетики Юрієм Вітренко, представниками Офісу президента та іншими посадовцями.

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка