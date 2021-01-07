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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Хмельниччині подружжя загинуло в ДТП, їх дитина у лікарні

У Хмельницькій області у ДТП загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина.

Трагедія сталася вранці на Різдво. Поблизу смт. Базалія зіткнулися два легкових автомобілі – ВАЗ-2109 та Skoda Octavia.

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– В результаті ДТП загинула пасажирка ВАЗа, яка сиділа на передньому сидінні. Водій ВАЗа помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами, – розповіли у ГП НП у Хмельницькій області.

  • На Хмельниччині подружжя загинуло в ДТП, їх дитина у лікарні
  • На Хмельниччині подружжя загинуло в ДТП, їх дитина у лікарні
На Хмельниччині подружжя загинуло в ДТП, їх дитина у лікарні / 1 фотография

ДТП в Одесі

На перехресті вулиці Розумовської та М’ясоїдівської в Одесі зіткнулися п’ять автомобілів. Внаслідок ДТП загинули дві людини і повністю згоріла одна з машин.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що аварію спровокував вуличний гонщик.

Він хотів зайти в занос на перехресті, але влетів у кілька автомобілів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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