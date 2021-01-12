У 2020 році в Україні сталося 168 107 дорожньо-транспортних пригод. 3 541 людина загинула, 31 974 отримали травми.
Найчастіше люди гинуть чи травмуються на дорогах через:
- перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
- невдалі маневрування;
- порушення правил проїзду перехресть;
- ігнорування пішохідних переходів;
- недотримання дистанції.
Протягом 2020 року внаслідок ДТП загинуло 1 198 пішоходів, ще 6 959 отримали травми.
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Через порушення правил дорожнього руху торік загинуло 168 дітей, 3 957 неповнолітніх травмувалися.
В аваріях на дорогах за рік загинуло 235 велосипедистів, 1 610 відбулися травмами.
У ДТП загинув син Корбана
6 січня в селі Новоолександрівка на Дніпропетровщині в ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана.
Баггі, в якому перебував Лев Корбан і його однокласниця Юлія Васик, впав у річку Мокра Сура. Попри те, що глибина там була незначна, діти не змогли вибратися, бо були пристебнуті.
Джерело: Олексій Білошицький
Фото: Олексій Білошицький