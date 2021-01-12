У 2020 році в Україні сталося 168 107 дорожньо-транспортних пригод. 3 541 людина загинула, 31 974 отримали травми.

Найчастіше люди гинуть чи травмуються на дорогах через:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;

невдалі маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

ігнорування пішохідних переходів;

недотримання дистанції.

Протягом 2020 року внаслідок ДТП загинуло 1 198 пішоходів, ще 6 959 отримали травми.

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Через порушення правил дорожнього руху торік загинуло 168 дітей, 3 957 неповнолітніх травмувалися.

В аваріях на дорогах за рік загинуло 235 велосипедистів, 1 610 відбулися травмами.

У ДТП загинув син Корбана

6 січня в селі Новоолександрівка на Дніпропетровщині в ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана.

Баггі, в якому перебував Лев Корбан і його однокласниця Юлія Васик, впав у річку Мокра Сура. Попри те, що глибина там була незначна, діти не змогли вибратися, бо були пристебнуті.

Джерело: Олексій Білошицький

Фото: Олексій Білошицький