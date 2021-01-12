Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в Киев президента Молдовы Майи Санду.
По словам главы государства, 2021 год укрепит дружбу и партнерство между странами.
— Наши страны объединяет общее движение и видение будущего в качестве полноправных членов ЕС. Мы коснулись комплекса вопросов украинско-молдовских отношений. Это восстановление диалога на высшем уровне, — отметил Владимир Зеленский.
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Кроме того, страны объединяет виденье вопроса безопасности в регионе. Молдова не признает аннексию Крыма РФ. Украина же заявляет о неизменности позиции по урегулированию ситуации на Приднестровье и поддержке целостности страны-соседа.
Зеленский и Санду договорились о создании Президентского Совета для решения совместных задач Украины и Молдовы.
Также страны планируют усилить сотрудничество в экономической отрасли, совместными силами бороться с контрабандой на границе и вести переговоры с ЕС по поставкам вакцины против коронавируса.
— Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин, — сказал Зеленский.
Зеленский официально пригласил Санду на празднование Дня независимости Украины 24 августа 2021 года.
Визит Санду в Киев
12 января Майя Санду посетила Киев с официальным визитом.
Она встретилась с руководством Украины.
О том, как отразится визит Санду в Киев на отношениях между Украиной и Молдовой, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Владимир Зеленский