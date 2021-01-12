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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Спільний рух до ЄС: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Санду

Очільник України Володимир Зеленський підвів підсумки візиту до Києва президента Молдови Майї Санду.

За словам очільника країни, 2021 рік зміцнить дружбу та партнерство між країнами.

– Наші країни єднають спільний рух та бачення майбутнього наших країн як повноправних членів ЄС. Ми торкнулися комплексу питань щодо українсько-молдовських відносин. Це відновлення діалогу на найвищому рівні, – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте: Зустріч із Зеленським, Шмигалем і Разумковим: деталі візиту Санду до Києва

Крім того, країни об’єднує бачення питання безпеки у регіоні. Молдова визнає анексію Криму РФ. Україна ж заявляє про незмінність позиції щодо врегулювання ситуації на Придністров’ї і підтримки цілісності країни-сусіда.

Зеленський та Санду

Зеленський та Санду домовилися про створення президентської Ради для вирішення спільних завдань України та Молдови.

Також країни планують посилити співпрацю у економічній галузі, спільно боротися з контрабандою на кордоні і вести переговори з ЄС щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

– Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу у питаннях спільних процедур закупівлі та прискореного постачання вакцин, – уточнив Зеленський.

Зеленський офіційно запросив Санду на святкування Дня незалежності України 24 серпня 2021 року.

Візит Санду до Києва

12 січня Майя Санду відвідала Київ з офіційним візитом.

Вона зустрілася з керівництвом України.

Про те, як відобразиться візит Санду до Києва на відносинах між Україною і Молдовою, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

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