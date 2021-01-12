Украина и Молдова договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, о восстановлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

— Есть множество наработок для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы, — сказал глава государства.

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Зеленский отметил также важность совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдавской границе, особенно на ее приднестровском участке.

— Это действительно очень важная сфера нашего сотрудничества, учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом, — подчеркнул президент.

12 января Майя Санду посетила Киев с официальным визитом. Она встретилась с высшим руководством Украины.

Посещение Украины — это первый зарубежный визит Санду после ее избрания президентом.

Подробнее о визите Санду в Украину и о чем договорились главы государств, читайте в материале Фактов ICTV.