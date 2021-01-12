Україна і Молдова домовилися про збільшення обсягів молдавських запасів природного газу в українських сховищах, про відновлення постачання електроенергії в Молдову і транзит електроенергії з України в Румунію через територію Молдови.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів з президентом Молдови Майєю Санду.

– Є безліч напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдавської сторони в українських сховищах, проект транзиту європейського газу територією Молдови в Україну, відновлення постачаня електроенергії в Молдову і транзиту електроенергії з України в Румунію, який пройде територією Молдови, – сказав глава держави.

Читайте: Візит Санду до Києва: як це змінить відносини між Україною і Молдовою

Зеленський зазначив також важливість спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, особливо на його придністровській ділянці.

– Це дійсно дуже важлива сфера нашої співпраці, враховуючи, зокрема, і наше прагнення в інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом, – підкреслив президент.

12 січня Майя Санду відвідала Київ з офіційним візитом. Вона зустрілася з вищим керівництвом України.

Відвідування України – це перший закордонний візит Санду після її обрання президентом.

Детальніше про візит Санду в Україну і про що домовилися глави держав, читайте в матеріалі Фактів ICTV.