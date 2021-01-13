На час карантину: Кабмін планує ухвалити нову ціну на газ

Під час карантину в Україні може почати діяти державне регулювання цін на газ для побутових споживачів.

Денис Шмигаль запропонував ціну 6,99 грн за кубічний метр газу. Він зауважив, що на сьогодні це найнижча ціна на українській біржі.

Відповідне доручення вже отримали Міненерго, Мінекономіки та Мін’юст: проект постанови буде підготовлено невідкладно.

Експерти відзначають, що ріст ціни на газ в Україні почався у 2020 році через перехід на ринкові ціни. На початку 2021 року країну охопили тарифні протести.

На вимогу Дениса Шмигаля Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повинна у терміновому порядку провести перевірку газопостачальників з неправомірно високими тарифами на транспортування газу.

Напередодні Кабмін розробив два підходи до зменшення ціни на газ в Україні.

Один із варіантів запропонували у Міністерстві енергетики, інший – у державній компанії Нафтогаз.

Окремо вирішенням проблеми зростання тарифів на комунальні послуги займається Слуга народу. Найближчим часом депутати представлять свої напрацювання.