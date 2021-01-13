В Киеве и Львове появится гражданская аэромедицинская эвакуация: Минздрав назвал сроки

В Украине в 2021 году планируют запустить проект по внедрению гражданской аэромедицинской эвакуации.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы запускаем такой проект, как единое аэромедицинское пространство в Украине. Это очень важный элемент, в частности для развития системы трансплантации, — заявил Степанов.

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Министр добавил, что в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов во Львове и Киеве.

Министерство ожидает принятия соответствующего постановления правительством.

Введение этой системы предусматривает эвакуацию на вертолетах пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь.

Трансплантация органов в Украине

В 2021 году в Украине планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В 2020 году провели 118 операций.

Также Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению.

В этом году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличили до 502 млн грн. А в 2019 году эта сумма составляла 112 млн грн.