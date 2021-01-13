У Києві та Львові з’явиться цивільна аеромедична евакуація: у МОЗ назвали терміни

В Україні у 2021 році планують запустити проект із запровадження цивільної аеромедичної евакуації.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми запускаємо такий проект, як створення єдиного аеромедичного простору в Україні. Це надзвичайно важливий елемент, зокрема для розвитку системи трансплантації, – заявив Степанов.

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Міністр додав, що у лютому та квітні МОЗ ініціює запуск двох пілотних проектів у Львові та Києві.

Міністерство очікує ухвалення відповідної постанови урядом.

Цивільну аеромедичну евакуацію запустять після ухвалення відповідної постанови урядом.

Запровадження цієї система передбачає евакуацію на гвинтокрилах пацієнтів, яким необхідна екстрена медична допомога.

Трансплантація органів в Україні

У 2021 році в Україні планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. У 2020 році провели 118 операцій.

Також МОЗ створить пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу.

Цьогоріч видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн. А в 2019 році ця сума становила 112 млн грн.