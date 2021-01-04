В 2021 году в Украине могут впервые провести трансплантацию легких и конечностей

В 2021 году в Украине впервые проведут трансплантацию легких. Также Министерство здравоохранения планирует сделать пересадку почек, печени, а также верхних и нижних конечностей, что актуально для наших военных.

С 1 января в Украине работает Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей, которая соединяет донора и реципиента. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

— В 2020 году было проведено более 118 трансплантаций, тогда как в 2019 году только 78. В этом году мы сделаем не менее 250 трансплантаций тканей и органов.

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В Украине впервые пересадили почку от умершего

Украинские хирурги впервые провели операцию по трансплантации почки умершего человека. Орган 34-летнего мужчины пересадили трехлетней девочке. Врачи поставили ей диагноз — почечная недостаточность.