В Украине больше не будут действовать ограничения по работе на государственной службе. Соответствующий законопроект 13 января подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее государственные служащие могли работать до 65 лет, однако теперь лица, достигшие такого возраста могут продолжить деятельность. Для этого необходимо добровольное согласие работника и соответствующее решение субъекта, который назначает на должность.

Однако служба по такому принципу также имеет ограничения. Занимать государственные должности разрешено до 70 лет — то есть после 65 лет срок службы может быть продлен максимум на пять лет.

Законопроект о запрете рекламы на дорогах

В Украине могут запретить рекламу на автодорогах. По мнению депутатов, рекламные объявления, размещенные на автомобильных дорогах и велосипедных путях могут отвлекать внимание и вызывать аварии.

Проект закона уже зарегистрировали в Верховной Раде.