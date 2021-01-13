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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський дозволив держслужбовцям працювати після 65 років

В Україні більше не діятимуть обмеження щодо роботи на державній службі. Відповідний законопроект 13 січня підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше державні службовці могли працювати до 65 років, однак тепер особи, які досягли такого віку, можуть продовжити діяльність. Для цього необхідна добровільна згода працівника та відповідне рішення суб’єкта, який призначає на посаду.

Однак служба за таким принципом також має обмеження. Займати державні посади дозволено до 70 років – тобто після 65 років термін служби може бути продовжений максимум на п’ять років.

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Законопроект щодо заборони реклами на дорогах

В Україні можуть заборонити рекламу на автошляхах. На думку депутатів, рекламні оголошення, розміщені на автомобільних шляхах та велодоріжках, можуть відвертати увагу та спричиняти аварії.

Проект закону уже зареєстрували у Верховній Раді.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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