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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Зеленський запросив Меркель в Україну та попросив допомоги з вакциною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час неї лідери країн обговорили ситуацію на Донбасі, вакцину проти коронавірусу та нормандський формат.

Володимир Зеленський попросив у Німеччини посприяти швидшому доступу України до вакцини проти коронавірусу. Також президент запросив німецького лідера відвідати Україну.

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Щодо переговорів нормандського формату політики відзначили, що зустріч радників лідерів 12 січня була нелегкою. Наступні переговори заплановано на 22 січня. Зеленський доповів канцлеру Німеччини, яка наразі ситуація на Донбасі, зокрема згадав загибель військового напередодні.

Днями Володимир Зеленський провів розмову з президентом Португалії. Вони поспілкувалися про налагодження відносин між країнами, зокрема про торговельно-економічні зв’язки.

Джерело: Офіс президента

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