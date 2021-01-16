Стрибок Bitcoin: чи варто купляти криптовалюту і на що розраховувати

Ціна криптовалюти Bitcoin вдруге за кілька тижнів перетнула позначку у $40 тис. і сягнула рекордних значень.

Є люди, які вважають, що за криптовалютами майбутнє і колись вони замінять золото. А хтось вважає, що вони ніщо інше, як мильна бульбашка.

Однак, мабуть, ніхто не може заперечувати той факт, що вони набувають все більшої популярності.

Та чи варто нині вкладатися у криптовалюти або краще не гнатися за легкою наживою?

Стрімке зростання

Bitcoin почав “набирати вагу” ще у жовтні 2020 року. Тоді вартість криптовалюти перевищила $13 тис., а на початку 2021 року ми побачили, як вона перетнула позначку у $40 тис.

Нині ж почалося незначне коливання у цих межах. У коментарі Фактам ICTV експерт з криптовалют Андрій Великий розповів, що збільшення ціни на цифрові гроші зумовлено кількома великими чинниками.

– Минулого року відбувся запланований халвінг. Це планове зменшення емісії Bitcoin, тобто коли кожного дня його з’являється все менше, це, зазвичай, впливає на вартість… Ще одна причина – так званий Fear of missing out (страх того, що ви щось пропускаєте). Я вже не вперше бачу, що коли ціна криптовалюти починає швидко зростати, люди хочуть спекулятивно купити її, щоб потім швидко продати і на цьому заробити. І цей доповнений попит ще більше стимулює зростання ціни, – каже Великий.

Частково пов’язати зростання Bitcoin можна і з пандемією коронавірусу. Держави, у спробі надати допомогу під час кризи, друкували гроші. А збільшена інфляція валют, зокрема долара, підштовхували криптовалюту до зростання.

Також не можна забувати і про фактор фондового ринку, на який пішла частина надрукованих грошей. Люди почали шукати інші місця для інвестицій власних коштів, тому й вкладали в акції, золото, криптовалюти, які довели свою стабільність у довгостроковій перспективі.

Цифрові кошти відреагували на ситуацію, за якої зростав фондовий ринок, і збільшували свою вартість.

Проте криптовалюти завжди були дуже волатильними. Лише протягом 2020 року Bitcoin впав до $6,3 тис. і перетнув позначку у $25 тис., що не викликає довіру.

Недовіра до криптовалют

Від самого початку існування криптовалют більшість людей тяжіли до того, щоб не вкладатися в них. І для цього було багато причин.

Однією з них й досі називають те, що цифрові гроші не прив’язані до жодних речей, які мають цінність на відміну від звичайних валют, вартість яких підкріплюється золотом. Водночас, не можна бути впевненим, що протягом тривалого часу золото не втратить свою цінність.

– Чи вважаю я, що криптовалюти – це довговічний механізм, який може замінити золото? Так, оскільки вони набагато функціональніші за транспортування золотих злитків, – висловлює думку директор інформаційних технологій інвестиційної компанії BlackRock Рік Рідер.

Однак Bitcoin, наприклад, ще доведеться пройти великий шлях для того, щоб досягти тієї капіталізації, яка є у золота. Нині ринкова капіталізація у золота сягає майже $10 трлн, тоді як Bitcoin – $600 млрд.

Тобто криптовалюті потрібно вирости приблизно в 17 разів, щоб досягти того рівня, на якому перебуває золото.

Мабуть, ще однією причиною, через яку не завжди бажають вкладатися в криптовалюти це їхнє призначення. Багато хто розглядає їх як короткострокові інвестиції, тобто можливість швидко, але ризиковано заробити.

Водночас вона має бути й чимось на кшталт звичайних грошей. Та нині не так багато закладів дають можливість розраховуватися криптовалютою.

В основному так відбувається через те, що дуже важко “вгадати”, якою буде комісія під час переведення грошей з Bitcoin у долари або іншу валюту. Крім того, шахрайство на достатньо молодому ринку й досі не викорінили, через що також зменшується його привабливість.

Та якщо не потрапити на гачок шахраїв, то ваші вкладення будуть надійно захищені.

– Щоб зламати її (мережу Bitcoin, – Ред.) вам знадобиться захопити мережу. Для цього необхідна власна мережа комп’ютерів, які працюватимуть цілодобово, сім днів на тиждень. А це коштуватиме мільярди доларів, – розповідає кореспондент Wall Street Journal Пол Вінья.

Придбати Bitcoin можна цілком легально на будь-якій біржі, зокрема і в Україні. Це може бути BTC Trade, Exmo, Richamster та багато інших.

Проте ніхто не може сказати, яким буде найближче майбутнє криптовалюти.

Чи варто вкладатися

На тлі падіння вартості золота та низки світових валют, люди думають про те, куди можна вкласти свої активи. І зростання вартості Bitcoin, звичайно, сприяє тому, що на неї звертають все більше уваги, як на потенційне вкладення.

Екс-аналітик банку JPMorgan Тон Вейс вважає, що вартість Bitcoin може сягнути $300 тис.

Проте ніхто не може передбачити, що буде з криптовалютою завтра. Ми вже бачили, як за день вона здешевшала приблизно на 20%, а потім повернулася до попередніх значень впродовж тижня.

– Я не знаю, яким буде курс завтра. Аналітики, які роблять прогнози і застосовують для цього технічний аналіз для Bitcoin, також не знають, яким буде курс. Вони можуть висловити гіпотезу. Я вважаю, що на ринку цінних паперів та Bitcoin діє таке правило: коли всі кричать Купуй, то це сигнал, що варто рухатись в зворотному напрямку, – каже експерт з криптовалют.

Фактично, не можна бути впевненим, що ви вкладаєтеся в криптовалюту саме вчасно. Мабуть, тут ключовим є питання часу, точніше – можливості чекати. Ті, хто придбав Bitcoin за $20 тис. у 2017 змогли примножити свої вкладення лише наприкінці 2020-початку 2021 року.

Великий вважає, що не варто вкладати останні заощадження у Bitcoin. Вкладатися в криптовалюту можна, якщо вона вам цікава і йдеться про невелику частину капіталу.

Та й спостерігати за тим, що взагалі відбувається на ринку.

– Якщо ви вирішуєте купити Bitcoin і бачите, що він сильно зростав протягом останнього часу, ви розумієте, що рано чи пізно відбудеться корекція. Ви не знаєте, чи вона буде завтра, чи післязавтра і від якої вартості. Тобто вона може бути з $40 тис. до $20 тис. зараз, а може від $60 тис. до $40 тис. через тиждень, – розповідає Великий.

А спробу швидко “наваритися” на Bitcoin нині експерт порівнює зі ставкою в казино, адже на рулетці можна поставити все на червоне, але це не гарантує того, що не випаде чорне.

Деякі аналітики схиляються до того, що якщо Bitcoin і чекає стрімке зростання в ціні, то відбудеться це не найближчим часом.

– Він (Bitcoin, – Ред.) коштуватиме $100 тис., а потім зросте до $150-200 тис. За який період? Мені важко сказати. Мабуть, протягом наступних 5-10 років, але це точно станеться, – каже голова фірми венчурного капіталу Social Capital Чамат Паліхапітія.

Фактично, відбувається лише одне зі зростань криптовалюти, але чи закріпиться вона на тих значеннях, які є нині – інше питання. Відсутність контролю і велика волатильність є тими чинниками, які точно найближчим часом не дадуть їй замінити золото.

І долари також не стануть жертвою Bitcoin, адже цифрові гроші занадто непередбачувані.

Та для потенційних інвесторів нині може бути непоганий час, щоб придбати перші Bitcoin. Лиш зважайте на те, що ваші вкладення можуть не принести прибуток протягом наступних місяців, а то й років.