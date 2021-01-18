Из-за сложной ситуации с коронавирусом правительство может продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением, — отметил премьер.

По его словам, на территории всей страны установят меры, характерные для оранжевой зоны карантина.

Они начнут действовать сразу же после окончания локдауна, с 25 января. Пока адаптивный карантин продлен до конца февраля.

При этом в Украине нет необходимости продлять действие жесткого январского карантина, считает Шмыгаль.

Карантин в Украине

Локдаун в Украине будет действовать до 24 января 2021 года.

С 25 января страна должна перейти к ограничениям адаптивного карантина, который еще в декабре продлили до 28 февраля 2021 года.

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