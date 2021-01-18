Через складну ситуацію з коронавірусом уряд може продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою, – зазначив прем’єр.

За його словами, на території всієї країни встановлять заходи, характерні для помаранчевої зони карантину.

Вони розпочнуть діяти одразу ж після закінчення локдауну, з 25 січня. Поки адаптивний карантин продовжено до кінця лютого.

Водночас в Україні немає необхідності продовжувати дію жорсткого січневого локдауну, вважає Шмигаль.

Карантин в Україні

Локдаун в Україні діятиме до 24 січня 2021 року.

З 25 січня країна має перейти до обмежень адаптивного карантину, які ще у грудні продовжили до 28 лютого 2021 року.

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