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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Адаптивний карантин в Україні можуть продовжити до 31 березня – Шмигаль

Через складну ситуацію з коронавірусом уряд може продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою, – зазначив прем’єр.

За його словами, на території всієї країни встановлять заходи, характерні для помаранчевої зони карантину.

Вони розпочнуть діяти одразу ж після закінчення локдауну, з 25 січня. Поки адаптивний карантин продовжено до кінця лютого.

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Водночас в Україні немає необхідності продовжувати дію жорсткого січневого локдауну, вважає Шмигаль.

Карантин в Україні

Локдаун в Україні діятиме до 24 січня 2021 року.

З 25 січня країна має перейти до обмежень адаптивного карантину, які ще у грудні продовжили до 28 лютого 2021 року.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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