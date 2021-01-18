В Украине в 2021 году должна заработать накопительная пенсионная система.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Мы с Минсоцполитики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы, мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости, — рассказал премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что соответствующий проект закона уже подготовлен.
— Будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году мы эту накопительную пенсионную систему ввели в Украине, — отметил Денис Шмыгаль.
Речь идет о законопроекте №2683. Если его примут в этом году, то через два года он уже заработает.
Закон о накопительных пенсиях
Минсоцполитики ожидает, что Верховная Рада примет законопроект о накопительных пенсиях в первом квартале 2021 года.
В случае введения накопительной пенсии с начала трудовой деятельности до 50 лет все работники из своей зарплаты и работодатель в равной пропорции будут платить обязательный взнос на накопительный пенсионный счет.