В Україні в 2021 році повинна запрацювати накопичувальна пенсійна система.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Ми з Мінсоцполітики повністю розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи, ми її обговорили та узгодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради. Нині це питання перебуває в законодавчій площині, – розповів прем’єр-міністр.
Шмигаль додав, що відповідний проект закону вже підготовлений.
– Будемо просити парламентаріїв ухвалити його якомога швидше, щоб цього року ми цю накопичувальну пенсійну систему запровадили в Україні, – зазначив Денис Шмигаль.
Йдеться про законопроект №2683. Якщо його ухвалять цього рокуі, то через два роки він вже запрацює.
Закон про накопичувальні пенсії
Мінсоцполітики очікує, що Верховна Рада ухвалить законопроект про накопичувальні пенсії у першому кварталі 2021 року.
У разі запровадження накопичувальної пенсії від початку трудової діяльності до 50 років всі працівники зі своєї зарплати і роботодавець у рівній пропорції будуть сплачувати обов’язковий внесок на накопичувальний пенсійний рахунок.