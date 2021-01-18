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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Накопичувальна пенсійна система повинна запрацювати у 2021 році – Шмигаль

В Україні в 2021 році повинна запрацювати накопичувальна пенсійна система.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми з Мінсоцполітики повністю розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи, ми її обговорили та узгодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради. Нині це питання перебуває в законодавчій площині, – розповів прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що відповідний проект закону вже підготовлений.

– Будемо просити парламентаріїв ухвалити його якомога швидше, щоб цього року ми цю накопичувальну пенсійну систему запровадили в Україні, – зазначив Денис Шмигаль.

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Йдеться про законопроект №2683. Якщо його ухвалять цього рокуі, то через два роки він вже запрацює.

Закон про накопичувальні пенсії

Мінсоцполітики очікує, що Верховна Рада ухвалить законопроект про накопичувальні пенсії у першому кварталі 2021 року.

У разі запровадження накопичувальної пенсії від початку трудової діяльності до 50 років всі працівники зі своєї зарплати і роботодавець у рівній пропорції будуть сплачувати обов’язковий внесок на накопичувальний пенсійний рахунок.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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