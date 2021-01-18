Уряд на своєму позачерговому засіданні в понеділок встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

– Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас прем’єр вкотре нагадав, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

– Чому ринок газу надзвичайно важливий для майбутнього України? Ринок газу — це кінець монополізмові та надприбуткам окремих олігархів. Це можливість обирати свого газопостачальника та отримувати кращу ціну, послуги та сервіс. Ринок газу також покладає край крадіжкам блакитного палива та обкраданню державних компаній через різни схеми, – додав Денис Шмигаль.

Прокоментував рішення й президент України Володимир Зеленський. За його словами, граничну ціну запроваджено у зв’язку з впливом пандемії коронавірусу Covid-19 на економіку, тож таке рішення є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.

– Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця, – зазначив Володимир Зеленський.

Що чекає на ринок із лютого?

З лютого й до завершення опалювального сезону (або до завершення карантину) газопостачальні компанії не зможуть продавати газ за ціною вище 6,99 грн за кубометр (з ПДВ, але без розподілу газу – доставка сплачується окремо облгазам).

Водночас 6,99 грн за кубометр – це саме верхня межа. Тобто продавати газ дешевше уряд не забороняє. Але навряд чи хтось зможе запропонувати паливо за ще нижчою ціною з огляду на здорожчання газу на європейському ринку. В лютому очікують пікових значень, які в Україні могли б конвертуватися в ціну до 12 грн за кубометр.

Крім того, згідно з урядовим планом, свої річні продукти для українців представлять усі газопостачальні компанії.

– Тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку або влітку. Це європейський підхід, який діє в усіх цивілізованих та розвинених країнах, – зауважив прем’єр.

“Добровільно-примусова” ціна

Що буде, якщо ваш нинішній постачальник не захоче продавати газ за граничною ціною? Хоча за законом постачальник має дотримуватися граничної ціни, але силоміць змусити його постачати газ уряд не може. Газзбути мають повне право відмовитися. Про це заявив тимчасово виконуючий обов‘язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

— Та в такому разі газзбути втратять клієнтів. Бо споживачі автоматично перейдуть до “постачальника останньої надії”. Цю роль виконує Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Такий механізм діє в якості страховки на ринку.

Тому з цінами по 10 грн і вище чи взагалі без газу ніхто не залишиться. В разі незгоди тих чи інших компаній продавати паливо не вище 6,99 грн за кубометр, їхніх споживачів автоматично підхопить “постачальник останньої надії”.

Також, будь-який споживач може змінити постачальника самостійно, – це правило ринку лишається незмінним.

Чи знизять вартість доставки газу?

Тарифи на розподіл (доставку) газу в Україні встановлює незалежний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому уряд знизити їх не може.

Нагадаємо, із 1 січня послуга розподілу газу в Україні подорожчала в середньому в 1,6 раза.

У 40 облгазів після Нового року тарифи зросли. І лише в двох – знизилися. Найбільше платять клієнти ТОВ Газовик – аж 3,06 грн за кубометр на місяць. А найменше – 37 коп за кубометр на місяць – клієнти АТ Київгаз.

Водночас Кабмін повідомив, що вже найближчим часом очікує від НКРЕКП зниження тарифів на розподіл газу, а саме – встановлення граничної межі тарифу. Він має бути не вищий за 1,79 грн/куб(без ПДВ, – Ред.).

– Упродовж двох тижнів ми обговорювали це рішення з народними депутатами, профільним комітетом Верховної Ради, з регулятором. Воно зменшить тариф на розподіл дрібними облгазами на 50 та більше відсотків, – наголосив Денис Шмигаль.

Перший крок до цього очікують уже завтра – 19 січня. На своєму засіданні НКРЕКП розгляне проект нових тарифів для 14 операторів газорозподільчих систем (облгазів): Гадячгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз, Коростишівгаз, Лубнигаз, Мелітопольгаз, Миколаївгаз, Полтавагаз, Тернопільгаз, Тисменицягаз, Уманьгаз, Харківгаз, Чернівцігаз та Газовик.

Найсуттєвіше тариф пропонують знизити для операторів ГРМ Газовик (-29,8%), Лубнигаз (-26,9%), Тисменицяга (-24,5%), Чернівцігаз (-22,6%). Саме в цих облгазів найвищі чинні тарифи – від 2,76 грн до 3,06 грн за доставку 1 кубометра на місяць (з ПДВ).

Тепер же цим та іншим облгазам у переліку пропонують встановити тарифи від 1,99 грн до 2,15 грн за доставку 1 кубометра на місяць (з ПДВ).

Якщо регулятор затвердить таке рішення, у середньому тариф на доставку для цих облгазів знизять майже на 15% або на 37 коп. (за доставку 1 кубометра на місяць з ПДВ). Але поки що пропоновані тарифи все одно перевищують названу урядом граничну межу в 1,79 грн/куб.

Експерти ж галузі переконані: тариф на розподіл має бути обґрунтованим. Але для цього треба подолати зловживання та корупцію в облгазах.

– Треба чесно оцінити тариф на розподіл і провести відкритий конкурс з управління мережами. Тому що чинні облгази користуються ними на безоплатній основі, отримавши їх під час президенства Віктора Януковича без будь-яких конкурсів, – нагадує голова Ради громадського контролю НАБУ, експерт ринку газу Марк Савчук.

Що чекає на ринок далі?

Сам факт урядового втручання в діяльність ринку газу експертне середовище вже засудило.

Мовляв, реагувати на монопольні прояви низки постачальників влада мала б іще восени. Адже після запуску ринку газу більшість споживачів залишилися клієнтами облгаззбутів, які пропонували на 30-40% вищий тариф.

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А облгази, які відповідають за доставку газу, почали тиснути на споживачів і залякувати тих, хто хотів змінити постачальника.

Люди, які намагалися перейти на нижчі ціни, натомість отримували тиск з боку облгазів, відключення від газу та завищені обсяги споживання.

– Саме тоді НКРЕКП та Антимонопольному комітету потрібно було активно здійснювати перевірки та застосовувати штрафні санкції до порушників правил ринку,– упевнена координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Крім того, як наголошують експерти, постанову, прийняту КМУ, самі газопостачальники з великою ймовірністю можуть оскаржити в суді. І це може стати проблемою для влади в майбутньому.

Ще одна проблема полягає в тому, що гранична ціна газу, ймовірно, не буде діяти для підприємств теплокомуненерго. За даними джерел, у фінальну версію урядової постанови сфера ТКЕ не потрапила. Для людей з централізованими опаленням і гарячим водопостачанням це означає потенційне зростання тарифів на тепло та воду.

Бо нині ТКЕ купують газ у рамках так званого режиму покладання спеціальних обов’язків, де ціна коливається залежно від рівня цін у Європі. Тож таке урядове обмеження ціни газу на мешканців будинків із централізованим опаленням не поширюватиметься. А це, в свою чергу, може викликати нову хвилю обурення.

За справедливістю?

Додатково експерти наголошують на необхідності регулювати галузь саме ринковими методами. А встановлення граничної ціни таким вважають далеко не всі. Навіть під час пандемії доречніше було допомагати справді вразливим верствам населення – адресними субсидіями.

– Натомість уряд знизив ціну й для умовної самотньої бабусі в селі, і для мешканців Конча-Заспи. Хоча заможні люди насправді могли б сплатити й ринкову ціну газу без жодних урядових обмежень. В умовах ринкової економіки допомагати треба тим, хто справді цього потребує, – наголошує Марк Савчук.

Водночас фахівці сподіваються, що встановлення граничної ціни на газ і межі тарифу на його розподіл допоможуть демонополізації галузі хоча б зараз, а ті компанії, що зловживали своїм домінуючим становищем – понесуть заслужене покарання.

– Державне регулювання цін через механізм встановлення граничної ціни є шкідливим для розвитку роздрібного ринку газу. Залишається сподіватися, що воно буде тривати не довше, ніж до кінця березня. Споживачі, яких не влаштовують ціни газзбутів, повинні мати можливість вільно обрати собі іншого постачальника, який пропонує кращі ціни і умови, а не боятися, що пов’язаний зі збутом облгаз відразу ж знайде порушення, випише штраф чи й “перекриє трубу”. Держава, у свою чергу, повинна виступити гарантом таких прав, популяризувати реформу, пояснити людям їхні права і карати порушників, – коментує рішення уряду Тетяна Бойко.