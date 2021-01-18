Полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится.

В этом убежден премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства, — сказал премьер, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве.

Он отметил, что смена самого правительства — это прерогатива парламента и президента.

— Относительно замены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что когда проходит время, все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы будем об этом говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно, — добавил он.

Премьер подчеркнул, что задачей оппозиции всегда является борьба за власть.

— Поэтому власть всегда и должна быть под давлением оппозиции — в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны, — констатировал Шмыгаль.

Заседание правительства

18 января прошло внеочередное заседание Кабинета министров, на котором решили ряд важных вопросов.

В частности Денис Шмыгаль заявил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом, правительство может продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта.