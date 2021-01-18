Повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається.

У цьому переконаний прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Не думаю, що варто говорити про зміну уряду чи зміни всередині уряду, – сказав прем’єр, відповідаючи на запитання, чи очікує він найближчим часом чергових кадрових перестановок в уряді.

Він наголосив, що зміна самого уряду – це прерогатива парламенту і президента.

– Стосовно заміни членів урядової команди я завжди говорю про те, що коли минає час, усі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час прийде, ми про це говоритимемо. Сьогодні про таке вести розмову некоректно, – додав він.

Прем’єр наголосив, що завданням опозиції завжди є боротьба за владу.

– Тому влада завжди є і має бути під тиском опозиції – в цьому полягає принцип демократії. Звісно, це незручно: іноді здається, що це заважає ефективно працювати. Але така політична складова привносить свою еволюційну складову в ефективний рух країни, – констатував Шмигаль.

Засідання уряду

18 січня пройшло позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому вирішили низку важливих питань.

Зокрема Денис Шмигаль заявив, що через складну ситуацію з коронавірусом уряд може продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня.